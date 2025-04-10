Синоптики предупредили о заморозках в Киевской области: когда ухудшится погода

В Киевской области 11-14 апреля прогнозируют ухудшение погодных условий. Синоптики предупредили о заморозках в регионе.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Такие погодные условия приведут к повреждению раннецветущих деревьев и растений.

"Предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях по Киеву и Киевской области. Ночью 11-12 апреля по городу заморозки в воздухе 0-3°С – I уровень опасности; по области заморозки в воздухе 0-5°С – ІІ уровень опасности. Ночью 13-14 апреля по области заморозки на поверхности почвы 0-5°С – и уровень опасности", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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