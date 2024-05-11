Синоптики предупредили о заморозках в Киевской области: когда ожидать понижения температуры

В Киевской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-5°С. Согласно прогнозу синоптиков, это стоит ожидать ночью 12, 13 и 14 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. Ночью 12, 13 и 14 мая на поверхности почвы заморозки 0-5°С", – говорится в сообщении.

Добавим, как отметили Укргидрометцентре, что в субботу, 11 мая, через территорию Киевщины пройдет слабовыраженный атмосферный фронт, который кое-где повлечет за собой небольшие весенние дожди. Однако с воскресенья снова распространит свое влияние очередной антициклон из Балтийского моря, который будет способствовать преимущественно без осадков. Только днем 13-го числа может еще кое-где дождить.

"Температурный фон существенно не изменится, но за счет несколько большей облачности в ночные часы уже отступят заморозки, но дневные максимумы не будут высокими", – резюмировали синоптики.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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