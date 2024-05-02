Синоптики предупредили о пожарной опасности на территории Киевщины: известно подробности

Синоптики предупредили о пожарной угрозе на территории Киевской области 3 мая. Погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения огня в экосистемах.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Жителей региона призвали быть осторожными.

"Прогноз пожарной угрозы на 3 мая. Погодные условия будут способствовать повышенной вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня)", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Киевской городской военной администрации напомнили, что в течение пожароопасного периода запрещается разводить костры в лесу и лесопосадках.

Кроме того, нельзя заезжать автомобилем в лес, курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки, оставлять в лесу пропитанное бензином, керосином, смазкой или другими горючими веществами тряпки, а также создавать свалки и сжигать отходы;

Напомним, март 2024 года занял 12 место в рейтинге самых теплых с начала наблюдений. Среднемесячная температура воздуха выше климатической нормы на 2,3°С, а в конце месяца зафиксировали два рекорда.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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