Сильные морозы возвращаются: прогноз погоды в Киеве и области на ближайшие 5 суток

В Киеве и области синоптики прогнозируют вернется настоящей зимней погоды с сильными морозами. Ожидается, что местами температура воздуха опустится до -24°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Холод пока не отступает.

По словам синоптиков, 7-11 февраля на Киевщине и в столице прогнозируется два периода очень разной погоды. В выходные, ее будет формировать поле пониженного давления от циклона с юга, центр которого будет перемещаться с юго-запада Черного моря через Крым на Приазовье и влажный несколько теплый воздух. Ожидается снег и преимущественно небольшой мороз.

Уже 9-11 февраля характер погоды изменится, к сожалению, на похолодание. Давление будет интенсивно расти. В столичный регион будет поступать очень холодный воздух с северных направлений с помощью мощного антициклона, который набирает силу над Скандинавией.

"Осадков не предвидим, только днем 11 февраля местами небольшой снег. Рассчитываем на усиление мороза: по области 09-10 февраля ночью 15-20°С, местами 23-24°С мороза; днем 6-13°С мороза. 11 февраля ослабление мороза", – уточнили в Укргидрометцентре.

