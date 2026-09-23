Сильные дожди, местами грозы: прогноз погоды по Киевской области на 24 сентября

В Киевской области в четверг, 24 сентября, синоптики прогнозируют сильные дожди, местами грозы. Температура воздуха в регионе достигнет +16 °С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на сутки 24 сентября по территории Киевской области. Облачно. Местами грозы. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 6-11°С, днем ​​11-16°С; в Киеве ночью 8-10°С, днем ​​13-15°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях на территории Киевской области и в столице. 24 сентября ожидаются сильные дожди. Такие погодные условия могут привести к затруднению движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облачная погода продержится в Киеве весь день. В течение всего дня ожидается сильный дождь, который ближе к вечеру должен прекратиться.

Погода в предыдущие периоды

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Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых теплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

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