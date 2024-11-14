Шла на 'взлет': в Киевской области оштрафовали -женщину-водителя, которая ехала со скоростью более 170 км/ч. Фото

В Бориспольском районе Киевской области правоохранители остановили водителя легковушки, которая "летела" по трассе. Женщина разогналась до 171 км/ч, несмотря на то, что здесь можно двигаться со скоростью 110 км/ч.

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Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Борисполя. Нарушительнице выписали штраф.

"Мы привлекли к ответственности водительницу, превысившую установленные ограничения для скорости движения. На днях, около 15:00, на 94 км автодороги М-03 Киев-Харьков мы остановили автомобиль Hyundai, водитель которого двигалась со скоростью 171 км/ч. Хотя на этом отрезке автодороги разрешена скорость – 110 км/ч, то есть женщина превысила скорость на 61 км/ч", – рассказали в пресс-службе.

Нарушительнице ПДД выписали административное постановление по факту превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч (штраф 1700 гривен).

Следует напомнить, что в населенных пунктах Украины движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч, а в жилых и пешеходных зонах – до 20 км/ч.

Вне населенных пунктов транспортным средствам разрешается двигаться со скоростью до 90 км/ч, а в случае отделения проезжих частей друг от друга посредством разделительной полосы – не более 110 км/ч. На автомагистралях максимально разрешена скорость движения до 130 км/ч.

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