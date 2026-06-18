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Сердце Киева: в сети показали, как выглядел Подол в начале 1900-х годов. Архивные фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
3 минуты
3,2 т.
Подоль на протяжении лет
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Как известно, Подол — одна из старейших частей Киева и, без сомнения, считается сердцем столицы. Благодаря старым фотографиям мы можем увидеть, как выглядело это место в начале 1900-х годов.

Старые снимки, в частности, были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". К сожалению, в наши дни от старого города почти ничего не осталось.

Что известно

"Подол. 1900-е годы", – говорится в подписи к фотографиям.

На старых фотографиях можно увидеть различные места Подола – набережную, Почтовую и Контрактовую площади, старые улочки и дома, которых сегодня уже нет. К сожалению, в наши дни рассмотреть красоту места, которое, несомненно, считается сердцем Киева, можно только таким образом.

Подол. 1900-е годы.
Подоль. 1900-е годы.
Вид на Подол с Труханова острова.

Подолисторическая местность Киева, низменная часть исторического центра города, древний район ремесленников и речников. Простирается вдоль правого берега Днепра и Киевской гавани, у подножия холмов Старокиевской, Замковой, Щекавицы и Юрковицы между Пешеходным мостом через Днепр и Заводской улицей.

Такой Подол мы можем теперь увидеть только на старых фотографиях.
Таким Подол мы теперь можем увидеть только на старых фотографиях.

Постоянное поселение в центральной части современного Подола существует по крайней мере с конца IX века –, это возраст древнейшего строительного бревна, найденного во время археологических раскопок возле нынешнего Житнего рынка, определяют как 887 год.

Таким Подол мы можем увидеть теперь только на старых фотографиях.
Таким Подол мы теперь можем увидеть только на старых фотографиях.
Вид на набережную Подола.
Вид на набережную Подола.

С IX по XIII век на Подоле сформировался торгово-ремесленный и портовый центр города, через который пролегали многочисленные сухопутные и водные пути, соединявшие Европу с Азией, страны Балтии с Византией. Он стал центром экономической жизни, где пульсировал главный нерв города — – я торговля. Там располагались склады и лавки, торговали местные и иностранные купцы.

Таким Подол мы можем теперь увидеть только на старых фотографиях.
Подол на старых фотографиях.

В наши дни – это излюбленное место отдыха и прогулок для жителей и гостей Киева.

Современный Подол.

Как сообщал OBOZ.UA, первым капитальным мостом Киева был Цепной, построенный в середине позапрошлого века. Ровно 106 лет назад отступающие польские войска взорвали это творение инженерного искусства, чтобы замедлить наступление советской армии.

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