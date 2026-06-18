Сердце Киева: в сети показали, как выглядел Подол в начале 1900-х годов. Архивные фото

Как известно, Подол — одна из старейших частей Киева и, без сомнения, считается сердцем столицы. Благодаря старым фотографиям мы можем увидеть, как выглядело это место в начале 1900-х годов.

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Старые снимки, в частности, были опубликованы в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". К сожалению, в наши дни от старого города почти ничего не осталось.

Что известно

"Подол. 1900-е годы", – говорится в подписи к фотографиям.

На старых фотографиях можно увидеть различные места Подола – набережную, Почтовую и Контрактовую площади, старые улочки и дома, которых сегодня уже нет. К сожалению, в наши дни рассмотреть красоту места, которое, несомненно, считается сердцем Киева, можно только таким образом.

Подол – историческая местность Киева, низменная часть исторического центра города, древний район ремесленников и речников. Простирается вдоль правого берега Днепра и Киевской гавани, у подножия холмов Старокиевской, Замковой, Щекавицы и Юрковицы между Пешеходным мостом через Днепр и Заводской улицей.

Постоянное поселение в центральной части современного Подола существует по крайней мере с конца IX века –, это возраст древнейшего строительного бревна, найденного во время археологических раскопок возле нынешнего Житнего рынка, определяют как 887 год.

С IX по XIII век на Подоле сформировался торгово-ремесленный и портовый центр города, через который пролегали многочисленные сухопутные и водные пути, соединявшие Европу с Азией, страны Балтии с Византией. Он стал центром экономической жизни, где пульсировал главный нерв города — – я торговля. Там располагались склады и лавки, торговали местные и иностранные купцы.

В наши дни – это излюбленное место отдыха и прогулок для жителей и гостей Киева.

Как сообщал OBOZ.UA, первым капитальным мостом Киева был Цепной, построенный в середине позапрошлого века. Ровно 106 лет назад отступающие польские войска взорвали это творение инженерного искусства, чтобы замедлить наступление советской армии.

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