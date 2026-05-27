Секретные коды Бессарабки, киевский стритарт: в столице ко Дню Киева проведут бесплатные экскурсии. Как попасть

В столице ко Дню Киева для жителей и гостей города проведут бесплатные экскурсии. Участников ждут атмосферные маршруты и интересные открытия.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Принять участие в мероприятиях может любой желающий.

"Управление туризма и промоций КГГА и Киевский центр развития туризма подготовили 11 экскурсий на бесплатной основе. Участников ждут атмосферные маршруты, интересные открытия, неожиданные факты и особое настроение столицы, которая продолжает жить, вдохновлять и объединять", – говорится в сообщении.

В КГГА отметили, что экскурсии разработаны в соответствии с условиями военного положения, поэтому в случае объявления воздушной тревоги все участники экскурсии смогут пройти в укрытие, расположенные неподалеку. Мероприятия будут проходить с пятницы по воскресенье, а места встреч указаны в регистрационных анкетах.

Так, в частности, предлагается экскурсия "Киев парковый", участники которой посетят парки и скверы Киева – одного из самых зеленых городов Европы. Программа предусматривает ознакомление с историей этих локаций, а также с фактами о расположенных на маршруте памятниках и инсталляциях. Дата и время: 29 мая, пятница, 12:00.

Экскурсия "Старым Подолом", где во время прогулки по знаменитой улице Петра Сагайдачного участники узнают, как менялся Подол от начала развития до наших дней, ознакомятся с уникальными архитектурными объектами, среди которых – старейший дом Киева. Дата и время: 30 мая, суббота, 10:30.

Автобусная экскурсия "Сквозь века и легенды", участники которой увидят самые известные достопримечательности Киева со времен основания до современности, узнают историю старого Подола, Софийского и Михайловского соборов, а также ознакомятся с архитектурой 19 века, современными площадями, мостами и главной улицей столицы – Крещатиком. Дата и время: 30 мая, суббота, 16:00.

Отметим, стоит поспешить, потому что количество мест в экскурсиях ограничено.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр столицы Виталий Кличко накануне Дня Киева вручил государственные награды и звание "Почетный гражданин города" выдающимся киевлянам, а также благодарности городского головы лучшим педагогам столицы. Все они своим трудом, талантом и преданностью делу внесли весомый вклад в развитие столицы и Украины.

