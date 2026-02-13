СБУ и Нацполиция обезвредили агентурную сеть ФСБ, которая готовила теракты в Киеве и Житомире. Фото

Сотрудники СБУ и Нацполиции обезвредили агентурную сеть ФСБ, которая готовила новые теракты в Киеве и Житомире. Компоненты к взрывчатке злоумышленницы закупали в местных магазинах и на рынке.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины на Национальной полиции Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

"Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили новые попытки ФСБ осуществить серию терактов на севере Украины. По результатам действий на опережение задержаны две российских агенток, которые изготавливали самодельные бомбы для подрывов в многолюдных местах Киева и Житомира", – говорится в сообщении.

По словам правоохранителей, подготовкой взрывов занимались 24-летняя контрактница ВСУ и ее 25-летняя подруга, входившие в агентурную сеть вражеской спецслужбы. В декабре 2025 года правоохранители задержали трех участников этой же сети после того, как они совершили теракт в Дарницком районе Киева.

Этих злоумышленниц ФСБ завербовало в Telegram-канале по поиску "легких заработков". В мессенджере одной из них написал неизвестный и предложил за 50 тысяч гривен изготовить взрывчатку для совершения теракта на Житомирщине. В дальнейшем сообщницы должны были аналогичным способом совершить взрыв в Киеве.

После этого агенты получили от врага деньги на аренду квартиры в Житомире. Во временном доме они обустроили подпольную лабораторию по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ) по инструкции российской спецслужбы.

Компоненты к взрывчатке женщины закупали в местных магазинах и на рынке, которые посещали в одиночку, регулярно меняя одежду для конспирации. После снаряжения СВУ агенты ожидали от ФСБ геолокации мест запланированных терактов, где они должны были заложить бомбы.

"Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленниц, задокументировали их преступления и задержали на этапе изготовления первой взрывчатки. Во время обысков у задержанных обнаружены компоненты к бомбе, а также смартфоны с доказательствами работы на врага", – добавили в пресс-службе.

Злоумышленницам сообщили о подозрении по факту приготовления к террористическому акту по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины). Задержанные находятся под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали еще двух агентов ФСБ, которые готовили удар РФ по Киевской области. Корректировкой обстрелов занимались двое местных наркозависимых.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!