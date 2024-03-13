С примусом "Гори Москва": в Киеве на Андреевский спуск вернулся легендарный кот Бегемот. Фото

В Киеве на свое место на Андреевском спуске вернулся легендарный кот Бегемот. Скульптура персонажа книги "Мастер и Маргарита" держит в руках примус с надписью "Гори москва!".

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал столичный скульптор Василий Татарский. Предыдущая скульптура по неизвестным причинам исчезла.

"Благодаря совместным усилиям заказчиков, архитектора, ну и конечно меня… как автора сбежавшего первого 2000 года удалось вернуть кота Бегемота на Андреевский спуск, но уже в новом образе. Не судите строго… не ломайте и не поливайте краской. Просто подойдите и потрите примус, чтобы все сбылось!", – написал Татарский.

На опубликованных им фотографиях можно увидеть новую скульптуру кота Бегемота и, в частности, надпись на примусе – "Гори москва!".

"Мастер и Маргарита" – фантастический роман русского писателя Михаила Булгакова. Кот Бегемот – литературный персонаж этой книги.

Как сообщал OBOZ.UA, угрозы затопления метрополитена в Киеве пока нет. Киевлянам нужно опирались на выводы специалистов, а не "каких-то людей, которые вообще не имеют никакого понимания, что касается транспортной инфраструктуры".

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