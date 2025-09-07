"Россия обостряет ситуацию": Келлог резко отреагировал на новый удар врага по Киеву
Специальный представитель президента США Кит Келлог отреагировал на ночную атаку российских террористов по правительственному кварталу Киева. Он предупредил, что такие удары несут риск дальнейшей эскалации и показывают, что Кремль не стремится к миру.
Кит Келлог написал в сети X (бывший Twitter), что виделся с украинским премьером министром Юлией Свириденко только две недели назад именно в здании Кабинета министров. По его словам, ночная атака стала крупнейшей за время войны и является сигналом, что Россия идет по пути обострения.
"История показывает, что такие действия могут привести к эскалации событий, которые выходят из-под контроля. Именно поэтому президент Трамп работает над прекращением этой войны", – отметил он.
Свириденко подтвердила в своем посте X, что российская ракета попала в здание правительства, где ежедневно работает ее команда. Она подчеркнула, что, несмотря на разрушения, работа Кабмина продолжается, а жизнь людей несравненно ценнее стен. Министр сообщила, что во время ночной атаки погибли четверо гражданских и еще 44 получили ранения.
Реакция украинских властей
Ранее, Свириденко призвала мировые правительства превратить возмущение российскими преступлениями на конкретные действия – прежде всего усиление противовоздушной обороны и новые санкции против РФ. Она подчеркнула, что защита нужна не только правительственным зданиям, но и людям в городах и селах по всей стране.
"Стены можно отремонтировать, это только кирпич, но жизни наших людей нельзя вернуть. В результате российского нападения этой ночью 4 человека погибли и 44 получили ранения. Очевидно, что Россия не хочет мира.", – написала она.
Крупнейшая атака на Киев
По данным украинских властей, 7 сентября была одна из самых мощных атак на столицу с начала полномасштабного вторжения. В Киеве зафиксированы значительные разрушения в правительственном квартале, повреждены здания и инфраструктура. Медики работали всю ночь, оказывая помощь пострадавшим.
Крым того, в ночь на 7 сентября российская террористическая армия массированно атаковала Кременчуг. После серии взрывов в части города исчезла электроэнергия. Оккупанты атаковали город десятками дронов-камикадзе.
Как сообщал OBOZ.UA, с вечера 6 сентября страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину с применением ударных БПЛА. Враг запустил десятки "Шахедов" и дронов-имитаторов с нескольких направлений, в воздухе одновременно фиксировали более 100 БПЛА. Также противник нанес удары баллистикой.
