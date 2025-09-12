Родился в рубашке: житель Киева чудом выжил в ДТП, в котором его машину разорвало пополам. Фото

В Ривненской области житель Киева – водитель легковушки Toyota – чудом почти не получил травм в ДТП, в результате которого его машину разорвало пополам. Авто на большой скорости протаранило металлический столб.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ривненщины. Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к административной ответственности.

Как рассказали правоохранители, ДТП произошло в поселке Гоща Ривненской области в пятницу, 12 сентября, около 8:00.

Предварительно было установлено, что 48-летний житель столицы, двигаясь на автомобиле Toyota, резко затормозил, не справился с управлением и врезался в металлический столб. От удара автомобиль разорвало пополам: одна часть осталась на дороге, другая – с водителем слетела в кювет.

"Мужчину доставили в медицинское учреждение, где диагностировали ушиб ноги. После оказания помощи его отпустили. Мужчина был трезв, он объяснил, что задремал и ему показалось, что на дороге находился человек", – уточнили в пресс-службе.

В Голосеевском районе Киева в пятницу, 29 августа, произошло ДТП с участием легковушки и автомобиля полиции. К сожалению, в результате столкновения погиб правоохранитель.

Как сообщал OBOZ.UA, жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 7 сентября в Дарницком районе столицы, возле Института химии. В результате столкновения Audi с Nissan два человека погибли на месте, еще трое получили ранения различной степени тяжести.

