Решил отомстить: задержали мужчину, который в Киеве выстрелил в машину ветерана Виктории Дворецкой. Фото

Правоохранители Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, 30 июня, выстрелил в машину известной украинской ветеранки и волонтера Виктории Дворецкой. Свои действия он объяснил желанием поститься.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Виновному грозит до семи лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители инцидент произошел вечером 30 июня в Подольском районе. К ним обратилась Виктория Дворецкая, которая сообщила, что ехала на автомобиле Ford вместе с малолетним сыном, когда неизвестный мужчина на велосипеде произвел выстрел в направлении ее транспортного средства и скрылся с места происшествия. К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал.

Оперативники и участковые разыскали стрелка – им оказался 46-летний местный житель. У него изъяли вещественное доказательство – револьвер. Объясняя свои действия мужчина заявил, что его якобы "подрезал" автомобиль, когда он ехал на велосипеде и таким образом он решил отомстить.

По факту хулиганства, совершенного с применением оружия, открыто уголовное производство.

Напомним, известная украинская ветеранка и волонтер Виктория Дворецкая, рассказала, что когда она возвращалась домой неизвестный выстрелил в ее автомобиль. В этот момент женщина находилась в салоне машины вместе со своим ребенком.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове мужчина в военной форме открыл стрельбу из автомата возле детской площадки на проспекте Победы, чем напугал жителей жилого квартала. После спецоперации полиции злоумышленника задержали — никто не пострадал.

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