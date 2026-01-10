Работают и ночью: Кличко посетил один из пунктов обогрева в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко посетил один из пунктов обогрева, который расположен на левом берегу города. Здесь можно зарядить устройства и попить чаю, а при необходимости – остаться на ночь.

Об этом мэр столицы сообщил в своем Telegram-канале. Энергетики продолжают осуществлять восстановительные работы.

"Посетил также один из пунктов обогрева на левом берегу столицы. Сюда жители микрорайона могут прийти, чтобы согреться, зарядить телефоны, павербанки и другие гаджеты. Здесь работает генератор, интернет, есть вода, горячие напитки", – говорится в сообщении.

Мэр добавил, что также пообщался с работницей пункта, потому что людей на тот момент не было. По ее словам, немало местных жителей утром приходили заряжать устройства и выпить чаю. Также женщина отметила, что люди настроены стойко преодолеть вызовы этой зимы.

"При необходимости в пункте обогрева можно остаться и на ночь. Ситуация в столице сложная, но городская власть делает все, чтобы как можно быстрее вернуть тепло в дома. Обеспечить водоснабжение", – подчеркнул Кличко.

Мэр напомнил, что в Киеве подготовлены более 1200 пунктов обогрева (несокрушимости). Осенью их количество увеличили: почти 200 пунктов обогрева и подзарядки теперь функционируют в торговых центрах столицы.

На подготовленных властями картах можно найти (нажмите, чтобы перейти) ближайшие укрытия, пункты обогрева и бюветы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве коммунальщикам за сутки после террористической атаки РФ удалось возобновить подачу тепла в половину домов из тех, что были без отопления. Однако в городе все еще действуют аварийные отключения.

