Пятница, 13-е: самые мистические места Киева, связанные с ведьмами, где нужно побывать

В этом году первая "пятница, 13-е" пришлась на третью неделю февраля. Как известно, в Киеве есть места, окутанные тайнами и легендами, которые напрямую связаны с нечистой силой, а особенно ведьмами.

Видео дня

OBOZ.UA собрал подборку самых известных таких мистических локаций столицы Украины. В 2026 году эта дата это несколько раз будет встречаться в календаре.

Место шабаша и ведьм

Как известно, именно Лысая гора, которая расположена к юго-западу от Выдубичей на правом берегу реки Лыбедь, является одним из самых известных и мистических мест Киева. Согласно поверью, именно здесь в конце апреля в Вальпургиеву ночь на шабаш собираются ведьмы.

Свою "славу" это место приобрело в далеком 1240 году, когда во время штурма монголо-татарами нынешней столицы Украины часть жителей города пытались укрыться в пещерах горы. Якобы хан Батый приказал их замуровать, из-за чего тысячи людей были похоронены заживо.

Уже в 18 веке силами трех тысяч украинских крестьян на этом месте был возведен военный форт. А в начале 20-го века на горе уже казнили государственных преступников.

В наши дни эта локация остается привлекательным местом для неоязычников, толкинистов, представителей молодежных субкультур из-за своей энергетики и ауры. В наши дни настоящих ведьм здесь конечно не встретишь, но это место продолжает хранить свои тайны. Например, в урочище Покал, расположенном между Лысой горой и исторической местностью Корчеватое, есть уникальный водопад, о котором нет упоминания ни в одном туристическом справочнике. А также здесь есть остров Галерный, который на самом деле является полуостровом.

Место захоронения ведьм в центре Киева

Еще одним местом, которое в столице связывают с ведьмами, является Замковая гора. Это любимое место киевлян, где открывается фантастический вид на историческое деление Подол. А еще здесь в чащах, среди деревьев, можно найти остатки одного из старейших кладбищ Киева – Фроловского женского монастыря, которое появилось в 1816 году.

Кстати, любителей мистики эта местность привлекает тем, что она считается одной из "лысых гор" Киева. Здесь, согласно легендам, собирались ведьмы, а согласно других источников – на этой горе хоронили ведьм. И чтобы не потревожить их покой, посетители по вечерам стараются не спускаться по старой, практически разрушенной каменной лестнице. Она начинается возле заброшенного и разграбленного в свое время склепа и часть пути проложена среди могил на склонах.

Между прочим, рассказывают, что за порядком на кладбище следила пожилая монахиня из Фроловского монастыря. В один прекрасный день помолодела, вернулась в свою келью, а потом бесследно исчезла.

Как сообщал OBOZ.UA, пятница, 13-е уже много веков вызывает у людей настороженность и страх, особенно в западных культурах. Этот день регулярно становится символом неудач, тревоги и мистических ожиданий. Суеверие настолько укоренилось, что влияет не только на повседневное поведение, но и на экономику и социальные привычки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!