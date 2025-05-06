Преданный сын Украины: на фронте погиб военный из Киевской области Денис Шушлебин. Фото

На Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из села Оленевка Киевской области Денис Шушлебин. Жизнь мужественного украинского воина оборвалась 3 мая.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

"Фастовская община в скорби. Защитник Украины, преданный сын своей земли, житель Еленовки Шушлебин Денис 3 мая погиб смертью храбрых в бою с врагом", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 15 марта 1991 года в поселке Боровая, учился и окончил местную школу. В 2018 году получил высшее образование в Государственном университете инфраструктуры и технологий по специальности "Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии". Работал заместителем начальника коммерческого отдела на одном из предприятий.

С первых дней российской агрессии Денис присоединился к Боровской территориальной обороне. Впоследствии был мобилизован в ряды Вооруженных Сил Украины. Занимал должность главного сержанта 1-й роты ударных авиационных комплексов батальона беспилотных систем. 3 мая 2025 года Герой погиб в результате вражеского удара FPV-дроном на Донецком направлении.

"В скорби по нему остались жена Татьяна, мать Наталья Викторовна, отец Павел Иванович, бабушка Галина Николаевна, сестра Анастасия с семьей, друзья и все, кто имел честь знать Дениса лично. Разделяем с семьей боль утраты. Не простим врагу ни одной потерянной души", – добавили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб капрал полиции сводной бригады "Хищник" из Борисполя Киевской области Никита Сыч. Сердце защитника Украины остановилось 2 мая.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!