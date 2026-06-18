Повреждены предприятие и учебное заведение: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевскую область

Страна-террорист РФ в ночь на четверг, 18 июня, нанесла очередной удар по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, имеются повреждения.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Еще одна тревожная ночь для Киевской области. Враг в очередной раз атаковал наши общины ударными дронами и баллистическими ракетами, пытаясь запугать людей и разрушить нашу мирную жизнь. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших. И это самое главное", – говорится в сообщении.

В Киевской ОГА добавили, что последствия вражеской атаки зафиксированы в двух районах области. В Вышгородском районе повреждено ангарное помещение, а в Бориспольском – учебное заведение, частный дом и территория предприятия. На местах уже работают все необходимые службы. Продолжается фиксация последствий атаки и ликвидация нанесенных повреждений.

Глава КОВА Николай Калашник уточнил, что специалисты проекта "Чистое небо" этой ночью уничтожили три десятка вражеских дронов на подступах к Киевской области.

Как писал OBOZ.UA, российская оккупационная армия в ночь на 18 июня вновь терроризировала Украину атаками дронов. Захватчики в очередной раз запустили баллистические ракеты и сотни дронов-камикадзе типа Shahed.

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