Повреждены частные дома, возник пожар: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину. Фото

В ночь на 23 марта страна-террорист РФ в очередной раз атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, в результате падения обломков сбитых объектов повреждены частные дома и возник пожар на территории ресторанного комплекса.

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Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Очередная ночная атака вражеских БПЛА в Киевской области. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", – говорится в сообщении.

В Киевской ОВА добавили, что в результате вражеской атаки в Броварском районе повреждены 7 частных домов. Также возникло возгорание на территории ресторанного комплекса – пожар ликвидирован.

Со своей стороны броварской городской голова Игорь Сапожко уточнил, что также в результате взрыва было разрушено складское помещение, бетонный забор, выбиты стекла, двери и кровля, огнем уничтожено хозяйственное сооружение.

Оперативные службы продолжают фиксировать последствия ночной атаки противника.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на среду, 23 апреля, российские оккупационные войска атаковали Харьков "Шахедами". В городе прозвучала серия взрывов, зафиксировано шесть ударов врага, в результате которых возгорание.

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