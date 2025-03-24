Порывы ветра и дождь: прогноз погоды по Киевской области на 24 марта

В Киевской области в понедельник, 24 марта, небольшой дождь, синоптики предупредили о сильных порывах ветра. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Прогноз погоды на 24 марта на территории Киевщины. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура 7-12°С тепла, в Киеве 10-12°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву и области. Днем 24 марта порывы ветра 15-18 м/с. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 24 марта в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Местный дождь, начавшийся утром, будет продолжаться весь день, а вечером может уйти сильнее.

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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