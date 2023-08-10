Полиция Киева разоблачила дельцов, переправлявших поддельные лекарства для онкобольных из РФ в Украину. Фото
Правоохранители Киева сообщили о подозрении директору аптеки и двум фармацевтам, которые якобы переправляли поддельные лекарства для онкобольных из РФ в Украину. Такой "бизнес" приносил им более миллиона гривен прибыли еженедельно.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.
По словам правоохранителей, они задокументировали противоправную деятельность трех человек, сбывавших в Украине поддельные лекарственные средства.
"Фигурантами оказались два фармацевта из Киевской области и Харькова, а также директор аптеки с Киевщины. Нарушители наладили канал нелегального ввоза в Украину фальсифицированных медпрепаратов онкологической группы. Продавали их через Интернет-сайты, пересылая по стране с помощью сервиса почтовых отправлений, и в аптеках на территории Киевской области", – рассказали в пресс-службе.
Фальсифицированные препараты производились на территории РФ и в нескольких странах Ближнего Востока. Оттуда дельцы ввозили их в Украину в замаскированных технологических полостях собственных автомобилей. Такая деятельность приносила им более миллиона гривен прибыли еженедельно.
В ходе обысков по местам проживания и работы фигурантов в Киевской области и Харькове правоохранители изъяли более 60 наименований различных лекарственных средств, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерную технику, автомобиль и деньги, полученные от преступной деятельности.
По факту фальсификации лекарственных средств или обращения фальсифицированных лекарственных средств возбуждено уголовное производство, а злоумышленникам сообщили о подозрении.
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