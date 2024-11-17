Подол в 80-х не узнать: в сети показали архивные фото Киева

Подол – одна из самых известных исторических местностей Киева. Это низменная часть старого центра, которая во времена средневековья была районом ремесленников и рыбаков. Разделение простирается вдоль правого берега Днепра и Киевской гавани, под горами Старокиевской, Замковой, Щекавицей и Юрковицей.

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На Подоле до наших дней сохранились памятники архитектуры XII века, а также XVI-XIX веков. В сети показали, как выглядел Подол в 1980-х.

Подол с Верхним городом и Печерским районом составляет древнейшую часть столицы. Первые поселения здесь датируются еще периодом каменного века – а это 15–25 тысяч лет назад.

С IX по XIII век в низинной долине сформировался торгово-ремесленный и портовый центр древнего Киева. Здесь пролегали многочисленные сухопутные и водные пути, соединявшие Европу с Азией, страны Балтии с Византией.

В XVIII веке на Подоле построили разнообразные фабрики: кожевнические, винодельческие, пищевые и по производству стекла.

Старый город был частично уничтожен в результате крупного пожара 9 июля 1811 года. Огонь уничтожил большинство из 2068 подольских домов, а в то время в городе насчитывалось 3672 жилых сооружения. После этого Подол полностью перепланировали, укрепили здания, возвели новые кварталы, а вместо извилистых узких улочек, существовавших еще во времена средневековья, проложили прямые широкие дороги.

Историки говорят, что конфигурацию сохранили только несколько улиц: Боричев Тик, Покровская и Притисско-Никольская.

В начале XX ст. Подол стал учебно-культурным центром Киева: в районе действовали 20 церквей, духовная академия семинария, Киево-Подольское духовное училище, Киевская гимназия, Киево-Подольская женская гимназия и другие учебные заведения.

Мало кто знает, что в 20-30-е годы XX века советская власть переименовала Подол на Петровку – от фамилии председателя ВУЦИК Григория Петровского. Тогда же было потеряно много аутентичных сооружений: здание Киевского магистрата, Богоявленский собор Братского монастыря, церковь Николая Доброго, Воскресенскую и Борисоглебскую церкви, церковь Петра и Павла, Екатерининскую греческую церковь и т.д.

Фото 1980-х годов свидетельствует о том, что в советский период Подол был пасмурной и неприметной местностью.

К счастью, удалось сохранить немногочисленные архитектурные памятки.

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