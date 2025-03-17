Под Киевом в результате ДТП перевернулась маршрутка: есть пострадавшие. Подробности, фото и видео

На выезде из Вишневого Киевской области в понедельник, 17 марта, произошло ДТП с участием внедорожника и маршрутки. В результате столкновения общественный транспорт перевернулся, на месте работают врачи.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

"ДТП на выезде из Вишневого в сторону Боярки: маршрутка перевернулась в результате столкновения. На месте работают экстренные службы", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео можно увидеть, что в результате столкновения с внедорожником маршрутка перевернулась на бок. На месте аварии находились по меньшей мере три машины скорой помощи, образовалась большая пробка.

Со своей стороны в пресс-службе полиции Кмиевщины уточнили, что авария произошла около 8:00. Предварительно правоохранители установили, что произошло столкновение между автомобилем Mitsubishi и маршруткой, в результате чего последняя перевернулась. По состоянию на 10:30 известно о пяти пострадавших пассажирах маршрутного такси, госпитализированных в больницу для обследования и оказания необходимой помощи.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области водитель Mercedes спровоцировал тройное ДТП, пытаясь обогнать другую машину. Как оказалось, нарушитель сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева, вблизи Почтовой площади, произошла авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП один человек погиб, а еще один был травмирован.

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