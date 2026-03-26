Под Киевом в парке 'XII Месяцев' родился детеныш дальневосточного леопарда редкого черного цвета. Фото и видео

В парке "XII Месяцев", расположенном под Киевом, родился детеныш дальневосточного леопарда редкого черного цвета. В мире известны лишь единичные такие случаи.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе заведения. Увидеть животное посетители смогут уже очень скоро – с первых выходных апреля.

Что известно

"В парке "XII Месяцев" под Киевом родился черный детеныш дальневосточного леопарда – крайне редкий случай для этого подвида. Самка по имени Гера родилась 20 августа 2025 года, однако об этом сообщили только сейчас – после критического периода первых месяцев жизни", – говорится в сообщении.

По словам основателя парка Михаила Пинчука, родителями Геры стали леопарды Сальма и Геркулес. Рождение черного детеныша детеныша дальневосточного леопарда – чрезвычайно редкий случай даже по мировым меркам. Для этого подвида такая мутация почти не характерна.

"Для нас появление Геры – особое событие, тем более что длительное время эта пара не давала потомства", – подчеркнул Пинчук.

Отмечается, что первые недели после рождения животного были критическими: из-за инфекции детеныша пришлось забрать от матери и выкармливать вручную под постоянным ветеринарным контролем. Благодаря действиям специалистов кризисный момент был успешно преодолен. Из-за ручного вскармливания Гера некоторое время находилась под наблюдением работников парка, однако по мере взросления условия ее содержания будут приведены в соответствие со стандартами безопасности для диких животных.

В парке добавили, что ключевую роль в ее сохранении сыграли стабильные условия содержания: автономное электроснабжение, дублированные системы тепла, контроль температуры и бесперебойное обеспечение кормами.

Добавим, дальневосточный леопард (Panthera pardus orientalis) – самый редкий подвид крупных кошек: в природе осталось чуть более 100 особей. Меланизм (черный окрас) среди леопардов встречается, но для этого подвида является нетипичным. По открытым данным, в мире известны лишь единичные случаи рождения таких леопардов в неволе. Один такой случай зафиксирован в 2019 году в США. В дикой природе подтвержденных случаев нет.

Напомним, парк "XII Месяцев" расположен в селе Демидов Киевской области и занимает территорию 16 гектаров. Здесь обитает более 200 животных около 100 видов, в том числе носорог, жирафы, белые львы, тигры, медведи, волки и приматы. На территории также работают зоны отдыха для посетителей, включая бассейны, игровые пространства для детей и ресторанную инфраструктуру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!