Под Киевом мужчина на своем участке нашел боевую часть 'Шахеда'. Подробности и фото

В Вышгородском районе Киевской области местный житель на своем частном участке обнаружил боевую часть дрона-камикадзе "Герань-2" (Shahed-136). На месте происшествия работали саперы ГСЧС.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Как рассказали спасатели, к ним поступила информация о том, что в селе Лебедевка местный житель обнаружил на своем частном участке подозрительный предмет.

"Прибыв на место происшествия, саперы идентифицировали предмет как боевую часть беспилотного летательного аппарата Герань-2. Пиротехники изъяли взрывоопасный предмет и транспортировали его на взрывную площадку для дальнейшего уничтожения в установленном порядке. К счастью, никто не пострадал", – уточнили в пресс-службе.

Shahed-136 или Герань-2 (так его называют в армии РФ) – иранский дрон-камикадзе. Активно используется страной-агрессором РФ для террористических ударов по территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из районов Киевщины на льду водоема местные жители заметили обломки российского дрона. Чтобы удалить находку, на место вызвали саперов-водолазов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!