Под Киевом можно было подойти к ДОТу времен Второй мировой войны: резко упал уровень воды в Киевском море. Видео

В поселке Лютеж Киевской области в результате уменьшения уровня воды в водохранилище можно было вплотную подойти к оборонительному сооружению времен Второй мировой войны – ДОТу №581. Он находится на расстоянии 90 метров от берега.

Соответствующее видео опубликовали на странице сообщества travel_in_ukraine_with_me в соцсети instagram. Сейчас сооружение снова недоступно для людей.

Отмечается, что обычно из-за уровня воды в водохранилище советский ДОТ №581 в Лютеже на Киевщине был постоянно полузатоплен – на этаже можно было увидеть только его верхнюю часть. Однако, в начале апреля "Киевское море" отступило настолько, что к сооружению можно было подойти вплотную и прикоснуться к его стенам.

Пользователи соцсети отметили, что по состоянию на 26 апреля уровень воды вернулся к обычному и теперь ДОТ снова оказался на значительном расстоянии от берега.

Оборонительная точка входила в состав 21-го батальонного района обороны (БРО) Киевского укрепленного района, прикрывавшего участок обороны напротив села Козаровичи. ДОТ контролировал путь "Козаровичи – Лютеж", имел 1 этаж и 4 пулеметных амбразуры в бронеколпаке(металлическую часть срезали мародеры) для одного пулемета.

