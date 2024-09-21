Первый самолет может вылететь уже через 24 часа после войны: как сейчас выглядит аэропорт "Борисполь". Видео
Специалисты продолжают поддерживать функциональность Международного аэропорта Борисполь на необходимом уровне. По словам его руководства, после окончания войны первый самолет может вылететь отсюда уже через 24 часа.
Видео с рассказом, о том, в каком состоянии находятся его терминалы, было опубликовано в соцсетях. Он не работает с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
"А так сейчас выглядит аэропорт Борисполь, – говорится в сообщении.
По словам автора видео, в залах главных воздушных ворот столицы сейчас тихо и никого нет. На экранах остались старые цены – на февраль 2022 года, закрыты магазины и рестораны, в которых оборудование покрыто пленкой. Однако, по его словам, руководство аэропорта дало оптимистический прогноз о его функционировании.
"Представьте себе – если сейчас нам скажут, что война закончилась, то первый самолет может вылететь уже через 24 часа", – уточнил автор видео.
Напомним, перед тем как восстанавливать гражданское авиасообщение, Украине нужно радикально решить вопрос безопасности. Ведь война продолжается, и именно аэропорты могут стать желанными целями для врага. Но это не единственная сложность с возвратом перелетов – также есть серьезные проблемы со страхованием и отсутствием регламентов для военного времени.
Как сообщал OBOZ.UA, Международный аэропорт "Киев" (Жуляны) готов принимать пассажиров через месяц с момента открытия авиаперевозок. Когда именно это произойдет, пока неизвестно, однако руководство "Киева" уверяет, что все технические повреждения аэропорта можно быстро устранить.
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