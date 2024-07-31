Переменная облачность и до +29°С: прогноз погоды по Киевской области на 1 августа

В Киеве и Киевской области в четверг, 1 августа, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 1 августа по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью 11-16°С, днем 24-29°С; в Киеве ночью 14-16°С, днем 26-28°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 1 августа утро и день в Киеве будут облачными, только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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