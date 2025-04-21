Переменная облачность и до +26°С: прогноз погоды по Киевщине на 22 апреля

В Киевской области во вторник, 22 апреля, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 22 апреля на территории Киевщины. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 8-13°С, днем 21-26°С; в Киеве ночью 10-12°С, днем 23-25°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили о пожарной опасности по Киеву и области. 22-24 апреля - чрезвычайный уровень пожарной опасности. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах при наличии источников возгорания (открытого огня).

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 22 апреля в Киеве облаков на небе не будет, день обещает быть ясным. Без осадков.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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