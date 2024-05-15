Переменная облачность и до +18°С: прогноз погоды по Киевской области на 16 мая

В Киеве и Киевской области в четверг, 16 мая, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +18°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 16 мая по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 1-6°С тепла, на поверхности грунта заморозки 0-5°С, днем 13-18°С тепла; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем 15-17°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 16 мая весь день в Киеве будет облачным. Без осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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