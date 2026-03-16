Переменная облачность и до +13°С: подробный прогноз погоды в Киеве и области на 16 марта
В Киевской области в понедельник, 16 марта, переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.
Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер восточный, 5-10 м/с.
Что рассказали синоптики
"Прогноз погоды на 16 марта по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области днем 8-13°С тепла; в Киеве днем 10-12°С тепла", – говорится в сообщении.
В Белой Церкви днем +10°С... +12°С; Мироновка +10°С... +12°С; Фастов +11°С... +13°С; Яготин +11°С... +13°С; Барышевка +11°С... +13°С; Борисполь +11°С... +13°С и Вышгород +11°С... +13°С.
Отметим, согласно информации портала Sinoptik, весь день в Киеве сохранится ясная погода. Без осадков.
Погода в предыдущие периоды
Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.
Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.
