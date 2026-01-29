Печальное известие: на фронте погиб военный из Киевской области Иван Одуд. Фото

В Сумской области во время выполнения боевого задания погиб военный из села Трилесы Киевской области Иван Одуд. Жизнь украинского воина оборвалась 20 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальное известие

"Фастовская громада в скорби. Домой на щите возвращается воин, защитник – военнослужащий Одуд Иван Григорьевич", – говорится в сообщении.

Герой родился 23 апреля 1987 года в селе Бортники Фастовского района. Затем семья переехала в село Трилесы. После окончания школы пошел получать профессию тракториста, а позже избрал себе по душе строительные специальности и стал мастером своего дела.

В январе 2025 года Иван Одуд был принят на военную службу. Преданный военной присяге на верность украинскому народу Иван мужественно исполнял свои обязанности. К сожалению, 20 января 2026-го во время выполнения боевого задания воин погиб вблизи населенного пункта Мирополье на Сумщине.

"У Ивана остались родные, друзья, товарищи, коллеги и побратимы. Разделяем с семьей боль невосполнимой утраты. Не простим врагу ни одной потерянной души", – добавили в горсовете.

