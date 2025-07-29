Печальная весть: стало известно о смерти военного из Киевской области Александра Дмитриева. Фото

На Харьковщине от полученных в результате ДТП травм умер военный из Белой Церкви Киевской области Александр Дмитриев. Жизнь украинского воина оборвалась 24 июля.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила еще одну печальную весть: умер наш земляк – старший солдат Александр Дмитриев", – говорится в сообщении.

Военный умер 24 июля от полученных травм в результате ДТП вблизи населенного пункта Новопавловка Изюмского района Харьковской области.

Что известно о воине

Александр Анатольевич был делопроизводителем службы горюче-смазочных материалов логистики одной из воинских частей. Воин был верен военной присяге на верность украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Евгений Баглай. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 19 июля.

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