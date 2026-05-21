Печальная весть: на фронте погиб военный из Киевской области Владимир Венгер. Фото
На Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Ирпеня Киевской области Владимир Венгер. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 11 мая 2026 года.
Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщила и.о. Ирпенского городского головы Анжела Макеева.
Печальное известие
"С глубокой болью и грустью сообщаю о гибели нашего защитника – Владимира Венгера", – говорится в сообщении.
Герой родился 20 декабря 1978 года в Ирпене. Детство провел в родном городе, а с семилетнего возраста вместе с родителями переехал в Киев. После школы учился в ПТУ. Свою трудовую деятельность начал слесарем по ремонту электрообогревателей в Киевском вагоноремонтном заводе. Впоследствии сменил деятельность и стал продавцом книг на Почайне.
Отдельное место в его жизни занимала семья – из-за болезни матери он оставил работу, чтобы ухаживать за ней. Владимир до последнего оставался рядом с самым родным человеком. После смерти матери в 2024 году он принял твердое решение стать на защиту Украины. Несмотря на проблемы со здоровьем, добровольно пошел служить в ряды Вооруженных Сил Украины.
Служил стрелком 1 стрелкового взвода в 260 ОБрТрО "Хортица". К сожалению, 11 мая 2026 года Владимир Венгер погиб во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении.
"Для родных и друзей он навсегда останется добрым, искренним, веселым и ответственным. Владимир был душой компании, умел поддержать каждого и всегда оставлял после себя только теплые воспоминания. Был лучшим братом для своего брата и двух сестер. Выражаю искренние соболезнования всем, кто знал нашего Героя", – добавила Макеева.
