Печальная весть: на фронте погиб военный из Киевской области Иван Котов. Фото

На фронте 28 марта во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Иван Котов. Воин отдал самую дорогую – жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Опять потеря... Солдат Иван Котов, мастер отделения ударных беспилотных авиационных комплексов взвода беспилотных авиационных комплексов. Погиб 28 марта 2026 года во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Избицкое Чугуевского района Харьковской области. Искренние соболезнования родным и близким Ивана Владимировича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с Иваном Котовым состоится в среду, 22 апреля, в 10:30 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят защитника Украины на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

