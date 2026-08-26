Печальная новость: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Константин Поддубный. Фото

На Краматорском направлении при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Константин Поддубный. Жизнь отважного украинца оборвалась 21 августа 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"Белоцерковская громада получила печальное известие – погиб наш земляк, младший сержант Константин Поддубный (1979 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был водителем-электриком отделения беспилотных авиационных комплексов батареи беспилотных авиационных комплексов дивизиона артиллерийской разведки одной из воинских частей. К сожалению, мужественный воин погиб 21 августа 2026 года вблизи населённого пункта Комишуваха Краматорского района Донецкой области во время выполнения боевого задания.

Воин до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На фронте при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Виктор Плоцкий. Сердце защитника Украины остановилось 11 мая 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 1 августа 2026 года при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из села Софиевская Борщаговка Киевской области Александр Ткач. Воин отдал самое дорогое – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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