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Открыли новые отделения во время войны: Кличко в День медика посетил киевскую клиническую больницу №4. Фото, видео

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
3 минуты
1,8 т.
Здесь открыли отделение офтальмологии, которого раньше в больнице не было

Мэр Киева Виталий Кличко в День медика посетил городскую клиническую больницу №4, где во время широкомасштабной войны открыли два новых отделения. В частности, это отделение офтальмологии, которого раньше тут не было.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба политика. Глава КГГА поздравил столичных врачей с профессиональным праздником (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Посетил городскую клиническую больницу №4, где во время широкомасштабной войны открыли два новых отделения. Отделение офтальмологии и микрохирургии глаза открыли в прошлом году. За счет местного бюджета отделение укомплектовано самым современным диагностическим, хирургическим и лазерным оборудованием для оказания помощи пациентам с заболеваниями глаза. На общую сумму более 50 млн грн. Для работы в отделении сформирована мощная команда специалистов. Только в этом году здесь оказали помощь около 2000 пациентов, гражданским и военнослужащим", – отметил Кличко.

Открыли новые отделения во время войны: Кличко в День медика посетил киевскую клиническую больницу №4. Фото, видео
Открыли новые отделения во время войны: Кличко в День медика посетил киевскую клиническую больницу №4. Фото, видео

Мэр уточнил, что в столице есть пять таких отделений, где жителям города предоставляют бесплатное хирургическое лечение катаракты с имплантацией интраокулярной линзы. Это стало возможным благодаря программе "Здоровье киевлян", а средства выделяются местному бюджету.

Открыли новые отделения во время войны: Кличко в День медика посетил киевскую клиническую больницу №4. Фото, видео
Открыли новые отделения во время войны: Кличко в День медика посетил киевскую клиническую больницу №4. Фото, видео

Кроме того, за счет горбюджета капитально отремонтировали в больнице и отделение анестезиологии и интенсивной терапии на 15 коек. С возможностью развертывания до 20 коек. Столица закупила современное высокотехнологичное лечебно-диагностическое оборудование на общую сумму 25 млн грн. Специалисты заменили все коммуникации, подвели медицинские газы, обновили вентиляционную систему. Это отвечает всем современным требованиям и международным стандартам.

Открыли новые отделения во время войны: Кличко в День медика посетил киевскую клиническую больницу №4. Фото, видео

"Сегодня отделение уже принимает пациентов, нуждающихся в неотложной помощи. За полгода здесь провели около 2 тысяч анестезий, пролечили в отделении более 350 больных – как гражданского населения, так и военнослужащих", – подчеркнул Кличко.

Открыли новые отделения во время войны: Кличко в День медика посетил киевскую клиническую больницу №4. Фото, видео

Недавно на средства меценатов на территории больницы №4 обустроили по европейским стандартам дорожки для реабилитации людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и травмами. На них пациенты, среди которых немало военных, учатся практически заново ходить.

Открыли новые отделения во время войны: Кличко в День медика посетил киевскую клиническую больницу №4. Фото, видео
Открыли новые отделения во время войны: Кличко в День медика посетил киевскую клиническую больницу №4. Фото, видео

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идет капитальный ремонт Киевского городского клинического госпиталя ветеранов войны, где создают городской реабилитационный центр. С июня 2022 года это медучреждение начало принимать на этапное лечение и реабилитацию раненых украинских военнослужащих, которые ушли защищать нашу землю от российских варваров.

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