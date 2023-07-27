Открыли новые отделения во время войны: Кличко в День медика посетил киевскую клиническую больницу №4. Фото, видео

Мэр Киева Виталий Кличко в День медика посетил городскую клиническую больницу №4, где во время широкомасштабной войны открыли два новых отделения. В частности, это отделение офтальмологии, которого раньше тут не было.

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Об этом сообщила пресс-служба политика. Глава КГГА поздравил столичных врачей с профессиональным праздником (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Посетил городскую клиническую больницу №4, где во время широкомасштабной войны открыли два новых отделения. Отделение офтальмологии и микрохирургии глаза открыли в прошлом году. За счет местного бюджета отделение укомплектовано самым современным диагностическим, хирургическим и лазерным оборудованием для оказания помощи пациентам с заболеваниями глаза. На общую сумму более 50 млн грн. Для работы в отделении сформирована мощная команда специалистов. Только в этом году здесь оказали помощь около 2000 пациентов, гражданским и военнослужащим", – отметил Кличко.

Мэр уточнил, что в столице есть пять таких отделений, где жителям города предоставляют бесплатное хирургическое лечение катаракты с имплантацией интраокулярной линзы. Это стало возможным благодаря программе "Здоровье киевлян", а средства выделяются местному бюджету.

Кроме того, за счет горбюджета капитально отремонтировали в больнице и отделение анестезиологии и интенсивной терапии на 15 коек. С возможностью развертывания до 20 коек. Столица закупила современное высокотехнологичное лечебно-диагностическое оборудование на общую сумму 25 млн грн. Специалисты заменили все коммуникации, подвели медицинские газы, обновили вентиляционную систему. Это отвечает всем современным требованиям и международным стандартам.

"Сегодня отделение уже принимает пациентов, нуждающихся в неотложной помощи. За полгода здесь провели около 2 тысяч анестезий, пролечили в отделении более 350 больных – как гражданского населения, так и военнослужащих", – подчеркнул Кличко.

Недавно на средства меценатов на территории больницы №4 обустроили по европейским стандартам дорожки для реабилитации людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и травмами. На них пациенты, среди которых немало военных, учатся практически заново ходить.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко проверил, как идет капитальный ремонт Киевского городского клинического госпиталя ветеранов войны, где создают городской реабилитационный центр. С июня 2022 года это медучреждение начало принимать на этапное лечение и реабилитацию раненых украинских военнослужащих, которые ушли защищать нашу землю от российских варваров.

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