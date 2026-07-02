Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Геннадий Отрощенко. Фото

На Изюмском направлении при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Ирпеня Киевской области Геннадий Отрощенко. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 17 июня 2026 года.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своём Telegram-канале сообщила и.о. мэра Ирпеня Анжела Макеева.

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"На щите в родной Ирпень возвращается наш Герой-Защитник – Геннадий Отрощенко", – говорится в сообщении.

Герой родился 25 октября 1980 года в городе Волноваха. Когда ему было три года, семья переехала в Угольдар, где его отец, шахтер, получил квартиру. Здесь прошли его детство и юность, здесь он учился, обрел друзей и определился со своим жизненным путем.

После школы получил профессию тракториста, освоил вождение автомобиля, а в 21 год начал работать на шахте "Южно-Донбасская №1". Вместе с женой Галиной они создали крепкую семью и воспитали сына Геннадия. Помимо основной работы, он увлекался ремонтом телефонов и компьютерной техники, превратив своё хобби в дело, приносящее пользу людям.

После начала полномасштабного вторжения семья эвакуировалась в Нововолынск. Там Геннадий работал на строительстве, а в 2024 году вместе с семьёй переехал в Ирпень, который стал для них новым домом.

Геннадий вступил в ряды защитников Украины 29 мая 2025 года. Проходил службу водителем инженерно-саперного отделения в составе 3-й отдельной штурмовой бригады. К сожалению, 17 июня 2026 года во время выполнения боевого задания на Изюмском направлении воин погиб.

"Он был человеком, на которого всегда можно было положиться: искренним, добрым, трудолюбивым и надежным. Именно таким его навсегда запомнят родные, друзья, побратимы и все, кто имел честь его знать. От имени всей Ирпенской общины выражаю искренние соболезнования маме, папе, жене, сыну, родным и близким нашего Защитника", – добавила Макеева.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Боярки Киевской области Сергей Глущенко. Мужественный воин отдал самое ценное – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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