УкраїнськаУКР
русскийРУС

Отдал жизнь за свободу Украины: на фронте погиб военный с Киевщины Юрий Бонюк. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
66
На Запорожском направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Фастова Киевской области Юрий Бонюк. Жизнь защитника Украины оборвалась 18 марта.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Фастовская община в скорби. Домой на щите возвращается Воин, защитник, фастовчанин Юрий Бонюк, который погиб на Запорожском направлении во время выполнения боевого задания", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 1 сентября 1986 года в городе Фастов Киевской области. Рожденный в многодетной семье, Юрий рано столкнулся с тяжелыми жизненными обстоятельствами – осиротел в подростковом возрасте. Самыми родными людьми для него остались две сестры.

Учился в местной школе, которую окончил в 2003 году. В 2007 году получил профессию штукатура, маляра, облицовщика-плиточника. Проживал в городе Фастов. Среди соседей и знакомых был известен как искренний, открытый человек, настоящая "душа двора". Всегда приходил на помощь, поддерживал, не оставлял равнодушными тех, кто нуждался во внимании или добром слове. Работал ревизором в агрофирме "Рассвет", где зарекомендовал себя как ответственный и добросовестный работник.

13 августа 2025 года стал на защиту Украины. Служил огнеметчиком штурмового отделения. К сожалению, воин погиб 18 марта 2026 года во время выполнения боевого задания. Он отдал свою жизнь, защищая родную землю, свободу своей страны и мирное будущее своих близких.

"Юрий навсегда останется в памяти как мужественный воин, верный друг, любящий брат и добрый человек с большим сердцем. Светлая память о нем будет жить вечно в сердцах всех, кто его знал и любил", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания в результате атаки вражеского дрона погиб военный из Боярки Киевской области Виктор Масевич. Сердце мужественного украинского воина остановилось 10 февраля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe