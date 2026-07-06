От этого зависит жизнеобеспечение столицы зимой: Киев настаивает на проведении экстренного заседания СНБО

Киев настаивает на безотлагательном созыве Совета национальной безопасности и обороны Украины. Это необходимо для рассмотрения ряда совместных с государством мер по реализации плана обеспечения устойчивости столицы.

Видео дня

Об этом в своём Telegram-канале сообщил киевский мэр Виталий Кличко. Он подчеркнул, что от этого зависит жизнеобеспечение города и его жителей следующей зимой

Что известно

"Киев настаивает на безотлагательном созыве Совета национальной безопасности и обороны Украины. И на рассмотрении на нем части совместных с государством мер по реализации Комплексного плана устойчивости столицы", – говорится в сообщении.

Мэр напомнил, что комплексный план устойчивости столицы был разработан и представлен на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 3 марта. При этом, в отличие от всех других регионов Украины, где планы устойчивости утверждали и подписывали главы военных администраций, СНБО настаивала на том, чтобы план столицы утверждал председатель КГГА.

Чтобы сделать это в рамках закона, соответствующий документ был принят на сессии Киевсовета, подписан киевским городским головой и представлен в Совет национальной безопасности и обороны Украины и Кабинет министров Украины уже 10 марта.

"С тех пор мы только слышим претензии, в которых нет конкретики, ходим на совещания, которые не приносят результата в плане сотрудничества. В то же время государство не выполняет договоренности – ни по финансированию мероприятий плана 50/50, ни по организационным вопросам, ни по правовому урегулированию части мероприятий. Последние же заявления о якобы выделении Киеву 10 млрд грн вообще выглядят странно, поскольку документального подтверждения этого Киев не получил", – подчеркнул Кличко.

Он подчеркнул, что тем временем столица, в пределах своих возможностей, реализует меры плана, в первую очередь — критически важные для жизни города следующей зимой. Это делается за счет средств киевского бюджета, а также с привлечением иностранного и внутреннего кредитования.

Кличко добавил, что, со своей стороны, государство должно ответственно отнестись к вопросу устойчивости столицы. Мэр отметил, что в этом вопросе ответственность носит солидарный характер.

"Ведь вопрос устойчивости Киева – это вопрос устойчивости страны. И необходимо сотрудничество по конкретным, наиболее неотложным объектам и проектам. Поскольку от этого зависит жизнеобеспечение города и его жителей следующей зимой. Нужно отложить любые политические маневры!", – констатировал глава КГГА.

Он добавил, что все первоочередные проекты, а также необходимое финансирование и обеспечение для их реализации Киев определил, скорректировав план. План был передан СНБО, правительству и Офису Президента.

"Обратил внимание и на критические моменты, которые без участия государства решить сегодня невозможно. Поэтому рассчитываем на здравый смысл вовлеченных государственных структур и, наконец, на конструктивное сотрудничество", – резюмировал Кличко.

Как писал OBOZ.UA, в результате массированного российского удара по Киеву в ночь на 6 июля погибла целая семья — отец, мать и их сын. Их тела обнаружили в подъезде разрушенного дома в Подольском районе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!