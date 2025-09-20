Оккупанты атаковали Киевщину, есть последствия: горел дом и авто, повреждены гаражи. Фото

В ночь на 20 сентября российская террористическая армия нанесла массированный удар по Киевской области дронам и ракетами. Вследствие обстрела в разных районах возникли пожары.

Видео дня

Целью террора стала гражданская инфраструктура и транспорт. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

Подробности атаки

По информации областной администрации, столичный регион было под ударом дронов и ракет, враг атаковал мирные населённые пункты области. Последствия вражеской атаки зафиксированы в Бучанском, Бориспольском и Обуховском районах.

В Бориспольском районе повреждено около 10 гаражных помещений.

В Обуховском районе в результате вражеской атаки возник пожар частного жилого дома. На месте работают спасатели ГСЧС.

В Бучанском районе в результате падения обломков сбитой цели произошло возгорание 5 легковых автомобилей. Пожар ликвидирован.

По информации ГСЧС, утром 20 сентября спасатели ликвидировали возгорание пяти легковых автомобилей на парковке рядом с многоквартирным жилым домом в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района. Информация о погибших и пострадавших не поступала.

Что предшествовало

С вечера пятницы, 19 сентября, страна-агрессор Россия начала очередную воздушную атаку на Украину, запустив десятки дронов-камикадзе и беспилотники-имитаторы с ряда локаций. Мониторы также фиксировали передислокацию бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с дальневосточного аэродрома "Украинка" на аэродромы ближе к Украине. Впоследствии стало известно, что РФ подняла авиацию с "Оленьи", которые под утро запустили крылатые ракеты Х-101.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчики направили большое количество дронов на Днепропетровщину. Под массированной атакой оказались Павлоград и Днепр, на оба города летели десятки БПЛА. Также враг нанес удары баллистическими ракетами.

