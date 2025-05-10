Одна из старейших промышленных усадеб Подола: как выглядел пивзавод Рихтера в Киеве в 1900-х. Фото

В Киеве на Подоле, недалеко от станции метро "Тараса Шевченко", можно увидеть остатки старого здания с высокой трубой – все что осталось когда-то известного пивзавода Рихерта. Благодаря архивным фото мы можем увидеть, как выглядело это предприятие в начале 1900-х годов.

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Снимки опубликовали в Telegram-канале сообщества "Kyiv Vibe. Журнал города". К сожалению, это предприятие больше не работает.

"Рабочие под навесом пивзавода Рихерта. Фото сделано в 1900-е годы. Сам завод построили в течение 1892-1895 годов по заказу купца 2-й гильдии Михаила Рихтера", - говорится в сообщении.

Как уточнили в сообществе, в состав здания главного корпуса входило 6 частей: сушильная башня, солодовня, варочная, ледовня, склад и котельная.

Этот завод – одна из старейших промышленных усадеб Подола. На одном из фото видна труба (ул. Кирилловская, 35) - самая старая заводская труба города, которая сохранилась.

Напомним, на официальных снимках советских времен Киев - зеленый город, с прекрасной архитектурой и улыбающимися жителями. Однако, благодаря работам украинского фотографа Александра Ранчукова мы можем увидеть другую столицу и ее жителей, какими они были в 1970-1980-х годах.

Как сообщал OBOZ.UA, Труханов остров в наши дни - известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистский. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем мать родила" здесь начали еще в 1918 году.

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