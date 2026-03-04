Облачно с прояснениями и до +9°С: прогноз погоды в Киеве и области на 5 марта

В Киевской области в четверг, 5 марта, облачно с прояснениями, осадков синоптики не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +9°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 5 марта по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Без осадков. По области ночью на дорогах местами гололедица. Температура по области ночью от 1°С тепла до 4°С мороза, днем 4-9°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С мороза, днем 4-6°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, утром в Киеве небо будет ясным, а днем покроется облаками, которые не будут исчезать до конца дня. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91 % климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

