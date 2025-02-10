Облачно с прояснениями и до -6°С: прогноз погоды по Киевщине на 10 февраля

В Киевской области в понедельник, 10 февраля, облачно с прояснениями синоптики осадков не прогнозируют. Температура воздуха днем максимально опустится до 6°С мороза.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

"Прогноз погоды в сутки 10 февраля по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем 1-6°С мороза; в Киеве днем 4-6°С мороза", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем -4°С... -2°С; Мироновка -5°С… -3°С; Фастов -4°С… -2°С; Яготин -5°С... -3°С; Барышевка -5°С… -3°С; Борисполь -5°С... -3°С и Вышгород -5°С... -3°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 10 февраля облачная погода будет держаться в Киеве до самого вечера. Без осадков.

Напомним, в Киеве январь стал одним из самых теплых. За последние шесть дней первого месяца 2025 года было зафиксировано сразу 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в декабре 2024 года среднемесячная температура была выше климатической нормы. Теплее всего было 19 числа, когда после полудня воздух прогрелся до +8°С.

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