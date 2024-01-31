Облачно с прояснениями и до +6°С: прогноз погоды по Киевщине на 1 февраля

В Киеве и Киевской области в четверг, 1 февраля, облачно с прояснениями, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +6°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 1 февраля по Киевской области. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура по области ночью от +2..-3°С, днем 1-6°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 3-5°С тепла", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 1 февраля в Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Вечером, вероятно, пройдет мелкий дождь.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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