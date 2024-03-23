Облачно с прояснениями и до +24°С: прогноз погоды в Киеве на следующую неделю

В Киеве на следующей неделе, с 25 по 31 марта, синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадки в виде дождя могут быть только в понедельник.

Об этом сообщил портал Sinoptik. В конце первого месяца весны в столице ожидается летняя погода.

В понедельник, 25 марта, в Киеве утреннее прояснение не сделает погоду на фоне пасмурного дня в целом. Большая часть дня пройдет без осадков, а к вечеру ожидается мелкий дождь. Температура воздуха +3°С…+8°С.

Во вторник, 26 марта, вечером в столице прояснится, но к этому моменту небо будет покрыто облаками. Без осадков. Температура воздуха +4°С…+11°С.

В среду, 27 марта, пасмурная погода будет держаться уверенно, но днем в Киеве возможно недолгое прояснение. Без осадков. Температура воздуха +4°С…+13°С.

В четверг, 28 марта, утро у города будет безоблачным, и почти весь день небо будет оставаться ясным, только к вечеру появятся первые облака. Без осадков. Температура воздуха +7°С…+16°С.

В пятницу, 29 марта, утро и день в Киеве будут облачными, только вечер порадует нас ясным небом. Без осадков. Температура воздуха +10°С…+19°С.

В выходные, 30-31 марта, синоптики прогнозируют в столице облачную погоду с продвижениями, без осадков. Температура воздуха в субботу +11°С…+24°С; в воскресенье +12°С…+23°С.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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