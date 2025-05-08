Облачно с прояснениями и до +14°С: прогноз погоды по Киевской области на 8 мая

В Киевской области в четверг, 8 мая, облачно с прояснениями, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +14°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 5-10 метров в секунду.

"Прогноз погоды на сутки 8 мая по территории Киевщины. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем 9-14°С; в Киеве днем 12-14°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 8 мая в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Без осадков.

Напомним, апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве март 2025 года стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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