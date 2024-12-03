Облачно и до +3°С: прогноз погоды по Киевской области на 4 декабря

В Киеве и Киевской области в среду, 4 декабря, обласная погода без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. В регионе сохраняется плюсовая температура, ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 4 декабря по территории Киевщины. Облачно, без осадков. Температура по области ночью 0-5°С мороза, днем от 2°С до 3°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С мороза, днем около 0°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в 4 декабря Киеве в течение всего дня погода будет пасмурной. Без осадков.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха снизилась ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!