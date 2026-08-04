Обещают почти +40°С: прогноз погоды по Киевской области на 5 августа

В Киевской области в среду, 5 августа, синоптики не прогнозируют осадков. В регионе ожидается усиление жары – столбики термометров поднимутся до +38°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер переменного направления, 3-8 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 5 августа по территории Киевской области. Сухая жаркая погода. Температура по области ночью 18-23°С, днем ​​сильная жара 35-38°С; в Киеве ночью 21-23°С, днем ​​сильная жара 35°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, встретив нас безоблачным утром, погода изменится уже в середине дня, и небо в Киеве покроется облаками, которые продержатся до вечера. Днем и вечером будет идти очень сильный дождь с грозой.

Погода в предыдущие периоды

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