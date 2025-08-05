Обещал мужчине за $15 тыс. продлить срок действия группы инвалидности: в Киеве разоблачили 'бизнесмена'. Фото

В Оболонском районе Киева правоохранители разоблачили мужчину, который, по информации следствия организовал "бизнес" на уклонистах. Злоумышленника задержали с поличным– во время получения вознаграждения за "работу".

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы.

Что известно

Как рассказали правоохранители, они установили личность жителя Киева, который за "вознаграждение" помогал договориться уклонистам о получении инвалидности. Впоследствии, на основании медицинских документов, он организовывал легальный выезд мужчин из страны.

Работал он с "клиентами" только по рекомендации знакомых. Во время общения уверял, что имеет хорошие связи в медицинской сфере и в ТЦК, поэтому гарантировал стопроцентный и быстрый результат.

"В частности, делец за 15 тысяч долларов пообещал 34-летнему киевлянину, у которого завершался срок действия группы инвалидности, посодействовать в ее продлении. По замыслу, "клиент" должен был заключить декларацию со знакомым врачом, который направит его на медико-социальную экспертизу. После ее прохождения мужчина должен был получить положительное заключение о продлении статуса лица с инвалидностью. Это позволило бы получить официальную отсрочку от мобилизации и на законных основаниях выехать из страны", – уточнили в пресс-службе.

Что грозит злоумышленнику

Бизнесмена задержали с поличным – во время получения вознаграждения в сумме 15 тысяч долларов. По фактам незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и злоупотребления влиянием открыты уголовные производства.

Задержанному сообщили о подозрении – ему грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили очередную схему уклонения от мобилизации. Руководитель и врачи коммунального медучреждения за деньги оформляли инвалидность военнообязанным мужчинам.

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