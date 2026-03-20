Обещал бойцу за $9 тыс. перевод в тыловую часть: в Киеве задержали военного. Фото

Правоохранители Киева задержали военнослужащего, который, по информации следствия, обещал бойцу организовать его перевод с передовой части на службу в тылу. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 9 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Что известно

Так, правоохранители разоблачили действующего офицера ВСУ, который требовал неправомерную выгоду за содействие в переводе одного из военнослужащих в воинскую часть в тылу. Было установлено, что 35-летний злоумышленник, который занимается решением кадровых вопросов, выступил инициатором незаконной сделки.

Узнав от знакомого, что один из бойцов проходит службу непосредственно на линии боевого соприкосновения, он предложил свою "помощь" в переводе последнего в другую воинскую часть на более безопасный участок фронта.

"Фигурант мотивировал это тем, что имеет влияние на должностных лиц военного командования и может поспособствовать принятию соответствующего решения. За такую "услугу" он начал требовать 9 тысяч долларов неправомерной выгоды. Из этой суммы шесть тысяч долларов злоумышленник просил передать сразу как аванс, а еще 3 тысячи – после организации перевода военнослужащего", - уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали с поличным – по данному факту начато досудебное расследование, а офицеру сообщили о подозрении.

